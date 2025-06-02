Новинка позволит сократить площадь выреза под Face ID и увеличить полезное пространство экрана.

Согласно новому отчёту аналитика GF Securities Джеффа Пу, Apple планирует внедрить в новые iPhone 17 технологию металлинз (metalens), которая поможет уменьшить размер сенсора Face ID. Это, в свою очередь, приведёт к сокращению размера Dynamic Island — той самой «чёрточки» на экране, которая заменила традиционный вырез при запуске iPhone 14 Pro.

Ранее предполагалось, что Metalens будет доступна только в версии iPhone 17 Pro Max. Однако теперь сообщается, что эта технология станет стандартной для всех четырёх моделей: базового iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max. Это позволит сделать вырез под фронтальную камеру и сканер лица менее заметным, сохранив функциональность Dynamic Island, включая его способность менять размер в зависимости от активного приложения или действия пользователя.

Это изменение также даст возможность увеличить соотношение площади экрана к корпусу — screen-to-body ratio — что особенно важно, если компания хочет сохранить те же габариты, но перейти к более компактному оформлению передней панели.