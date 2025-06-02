Сервис облачного гейминга превращает портативный игровой ПК в устройство с разрешением 4K и временем работы до 8 часов

После запуска нативного приложения NVIDIA GeForce Now для Steam Deck, пользователи получили возможность играть в высококачественные проекты с гораздо лучшей графикой, чем это позволяло само устройство. Для этого требуется подписка Ultimate за $20 в месяц, но она открывает доступ к возможностям RTX 4080, включая DLSS 3.0, трассировку лучей и разрешение 4K при стриминге — функции, недоступные в локальных играх на самой платформе.

По данным The Verge, игры, которые ранее были практически неиграбельными на Steam Deck из-за слабой графики или низкой производительности, теперь выглядят намного лучше. Примером стала Expedition 33, где качество визуалов заметно возросло. Это касается и других тайтлов, особенно тех, что используют технологии NVIDIA. При этом время работы Steam Deck с облачным сервисом достигает 7–8 часов, что выше, чем при локальном запуске игр на аппарате.

Важно отметить, что такой подход не заменяет наличие собственной мощной видеокарты, но делает возможным запуск тяжёлых проектов даже на портативном устройстве. Особенно это удобно дома, где есть стабильное соединение и близкий сервер GeForce Now. В этом случае Steam Deck становится полноценной альтернативой настольным системам, поддерживая стриминг на внешний монитор с разрешением 4K.

Хотя подписка может показаться дорогой, она предлагает то, чего раньше не было: возможность проходить современные игры без компромиссов по графическому оформлению и с минимальной нагрузкой на железо. И если вы уже владеете Steam Deck, а также цените мобильность и качество картинки, GeForce Now может стать тем самым решением, которое изменит ваш опыт.

Это говорит о том, что облачный гейминг всё ещё остаётся актуальным, особенно когда он сочетается с флагманскими технологиями. А значит, даже портативный ПК может работать как домашняя станция, если правильно выбрать способ подключения и условия использования.