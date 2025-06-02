Новые правки в движке и система сохранений указывают на завершение этапа разработки

В Сети появились новые сведения, которые могут намекать на близость релиза Half-Life 3. Хотя официального подтверждения от Valve всё ещё нет, ряд изменений в движке Source 2, связанных с проектом HLX, позволяет предположить, что игра находится на завершающем этапе разработки.

Как сообщил исследователь Tyler McViker, недавние обновления для игр Dota 2 и Deadlock, основанных на Source 2, содержат изменения, напрямую связанные с HLX. Одним из ключевых стал полностью переписанный с нуля механизм сохранений. Он позволяет не просто записывать прогресс, но и редактировать состояние объектов внутри файла. Это серьёзное отличие от других проектов, включая Half-Life: Alyx, где использовалась устаревшая реализация из прошлой версии движка.

Кроме того, были добавлены новые игровые метки, определяющие, может ли игрок сохраниться в текущей ситуации, управляет ли он транспортом или является его пассажиром. Такие функции обычно внедряются именно перед окончанием разработки — как часть финального тестирования игрового процесса.

Также в обновлениях встречались файлы, касающиеся новых систем: имитации электрификации предметов, улучшенных алгоритмов слышимости и видимости, а также взаимодействия ветра с объемным туманом и перемещения объектов. Всё это говорит о том, что команда Valve активно дорабатывает детали мира, делая его более реалистичным и динамичным.

Однако факт завершения технической части не означает скорый анонс. Valve известна тем, что часто задерживает публикацию информации до последнего момента. И хотя фанаты уже почти десять лет ждут продолжения, пока сложно сказать, когда игра будет официально представлена.

Эти данные говорят не о готовности игры к выходу, а о переходе к финальному этапу сборки. То есть, если ранее шла работа над контентом и движком, то теперь команда, возможно, занята полировкой и тестированием. А значит, хотя дата релиза неизвестна, сама идея Half-Life 3 становится чуть ближе к реальности.