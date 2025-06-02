DLC добавляет зону исследований рядом с заражённым ядерным объектом.

Компания Team17 и разработчики из 1P2P Games анонсировали скорый выход нового сюжетного дополнения для Atomfall — The Wicked Isle . Это расширение появится 3 июня и предложит игрокам новую локацию, полную тайн, новых врагов, оружия и возможностей. Оно станет доступно на всех основных платформах: Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 и 4, а также на ПК через Steam, Epic и Windows.

Wicked Isle — это загадочный остров, расположенный близ эпицентра радиационной катастрофы, вдохновлённый реальными местами: Линдисфарном (Святой остров) и Антраксидным островом, где проводились военные испытания. В игре он представлен как заброшенная территория с собственной культурой, населённая друидскими сектантами, бандитами и существами, мутировавшими под влиянием излучения.

Игрока ждут новые задания, которые не только расширяют мир, но и углубляют основной сюжет Atomfall. Некоторые из них можно пройти отдельно, другие же связаны с общей историей игры. Также появятся новые предметы, такие как модернизированные металлоискатели, мощные дробовики и ритуальное оружие.

Особое внимание уделено атмосфере: густой туман, странные ритуалы, старинные храмы и непредсказуемые встречи с обитателями острова создают ощущение постоянной опасности. При этом некоторые способности, найденные на острове, могут помочь в раскрытии главной тайны — истинной причины катастрофы в Windscale.

Дополнение доступно как отдельно (за $19.99), так и в составе Deluxe Edition или Upgrade. Подписчики Game Pass получат скидку в размере 10%.