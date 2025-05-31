Новые кабели подходят для высокопроизводительных задач — от зарядки до подключения мониторов.

Компания Anker представила два новых кабеля из линейки Prime Thunderbolt 5. Они поддерживают передачу данных со скоростью до 80 Гб/с. Также кабели рассчитаны на мощность до 240 Вт — этого достаточно, чтобы заряжать ноутбуки, включая MacBook Pro 16 (M3 Pro), до 50% за 26 минут.

Доступны две длины: 0.5 метра (1.7 фута) и 1 метр (3.3 фута). Оба сертифицированы по стандарту Thunderbolt 5 и совместимы с технологией daisy chain. Кабели выдерживают до 5 000 изгибов, а их разъёмы выполнены в «премиальном» дизайне.

Помимо зарядки и обмена данными, кабели поддерживают вывод видео с пропускной способностью до 120 Гб/с в одном направлении. Это позволяет подключать мониторы с разрешением 8K@60 Гц или 4K@144 Гц.

В США кабели уже доступны на Amazon: версия длиной 0.5 м стоит $39.99, а 1 м — $45.99. В Европе, в частности в Германии, 1-метровый кабель предлагается за €45.99.