Обновлённая версия программы поможет отслеживать параметры новых GPU на ПК и ноутбуках

Программа GPU-Z, разработанная командой TechPowerUp, получила обновление до версии 2.66.0, которое добавило поддержку ряда новых видеокарт от AMD и NVIDIA. Это важный инструмент для пользователей ПК, поскольку он предоставляет точную информацию о графических процессорах, памяти, частотах и других технических характеристиках.

Версия теперь распознаёт как десктопные, так и мобильные варианты GeForce RTX 5060 и Radeon RX 9060 XT. Последняя — пока не вышедшая официально на рынок, но уже представленная на Computex. Она построена на чипе Navi 44 и оснащена 2048 потоковыми процессорами, а также может комплектоваться 8 ГБ или 16 ГБ памяти GDDR6 через 128-битную шину.

Также обновление коснулось профессиональных решений: добавлены данные по NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell (32 ГБ GDDR7) и Quadro RTX 5000 (TU104-B). Отдельно стоит отметить, что RTX Pro 6000 использует тот же чип GB202, что и GeForce RTX 5090, но с увеличенным объёмом памяти.

Среди других новинок — AMD Pro W7900 Dual Slot, мощное профессиональное решение с 48 ГБ видеопамяти. Это говорит о том, что GPU-Z продолжает быть актуальным не только для геймеров, но и для пользователей рабочих станций, которым важно знать детали своего оборудования.

Такое расширение базы данных особенно важно сейчас, когда рынок пополняется всё более сложными и быстрыми GPU. Программа остаётся одним из самых простых и надёжных способов понять, что у тебя внутри системы. И если раньше информация появлялась с задержкой, то теперь обновления следуют почти сразу после анонсов производителей.

Это делает GPU-Z незаменимым помощником как для энтузиастов, так и для рядовых пользователей, которым нужно видеть точные данные о своём железе. А значит, с выходом новых видеокарт программа будет первым окном в их устройство.