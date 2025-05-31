Новая фича, доступная на Pixel, наконец появится в iPhone с обновлением

Компания Apple готовится к одному из самых значимых обновлений iOS за последние года. На предстоящем мероприятии WWDC 2025 будет представлен не просто очередной выпуск мобильной системы, а принципиально новый взгляд на её развитие. В частности, стало известно, что вместо привычного номера версии (вроде iOS 19) компания перейдёт на годовое обозначение — и назовёт систему iOS 26.

Однако самое интересное — не в названии, а в новых возможностях. Одна из них — оценка времени зарядки батареи, которая давно доступна пользователям Android, включая владельцев Google Pixel. Теперь этот инструмент дебютирует и на iPhone, благодаря специальному индикатору на экране блокировки. Пользователи смогут видеть, сколько примерно времени осталось до полной зарядки устройства, вместо постоянных проверок и догадок.

Сейчас такая информация недоступна на iPhone: вы подключаете устройство, но не знаете, через сколько оно будет готово. Обновление iOS 26 изменит это, добавив простой, но важный элемент удобства. Это не революционное изменение, но именно такие мелочи делают использование смартфона более понятным и комфортным.

Также сообщается, что это лишь часть более широкого плана Apple по улучшению пользовательского опыта. Обещаны глубокие изменения в интерфейсе, подходе к имени платформ и общему стилю обновлений. Хотя ранее компания ограничивалась небольшими доработками, теперь всё указывает на серьёзные метаморфозы.

Это говорит о том, что Apple начинает активнее реагировать на потребности пользователей и закрывает один из старейших пробелов в функционале iPhone. И хотя Pixel и другие Android-устройства давно имеют эту возможность, факт того, что она наконец появится в iOS, может стать приятной находкой для тех, кто ценит точность и контроль.