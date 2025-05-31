Новинки предлагают стильный дизайн, гибкую настройку и совместимость с разными корпусами

Компания LIAN LI представила обновлённую линейку жидкостных систем охлаждения — HYDROSHIFT II LCD-C. В неё вошли три модели: 360TL, 360CL и 360N. Все они оснащены 2.1-дюймовым круглым IPS-экраном с яркостью 500 нит и разрешением 480x480 точек. Это позволяет выводить статичные изображения, анимацию и даже использовать дисплей как вторую панель.

Главной особенностью новинок стала улучшенная система трубок. Они теперь более компактные и гибкие. Благодаря этому AIO лучше вписывается в разные конфигурации корпусов, включая те, где пространство ограничено. Радиатор стал меньше по толщине, а его размер составляет 400×122×24 мм. Такой формат делает систему совместимой с большинством современных ПК-корпусов.

В конструкции предусмотрен поворотный блок управления насосом. Он позволяет менять настройки дисплея и подсветки без использования программного обеспечения. Пользователи могут выбирать между тринадцатью предустановленными фонами и несколькими вариантами эффектов освещения. Также реализованы три режима работы дисплея:

- Offline Mode — автономное использование с базовой информацией о температуре и скорости насоса.

- Wireless Mode — управление через L-Connect 3 по беспроводному сигналу, с отслеживанием параметров системы и синхронизацией с вентиляторами TL/CL Wireless.

- USB Streaming Mode — полная персонализация через подключение к компьютеру. Можно загружать свои изображения, GIF-анимации, видео и использовать дисплей для отладки или как элемент оформления.

Модели отличаются установленными вентиляторами. Версия 360TL укомплектована UNI FAN TL Wireless, способными развивать до 2600 об/мин и выдавать воздушный поток в 90.1 CFM при уровне шума до 33 дБА. Модель 360CL работает на более тихих вентиляторах CL Wireless — до 2200 об/мин, 72 CFM и шум до 31 дБА. Третья версия — 360N — поставляется без вентиляторов, чтобы пользователь мог выбрать их самостоятельно.

Цены на новинки начинаются от $159.99 за версию без вентиляторов, $179.99 за 360CL и $239.99 за 360TL. Все модели доступны в чёрном и белом цветах и поддерживаются гарантией в шесть лет.

HYDROSHIFT II LCD-C продолжает традицию LIAN LI делать охлаждение не просто функциональным, но и частью общего эстетического решения. Это особенно важно для тех, кто строит ПК как произведение искусства, где каждая деталь должна быть на своём месте и работать без лишнего шума.