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ddr22
На стенде Jonsbo на Computex 2025 представили ряд новых корпусов
На стенде Jonsbo на Computex 2025 также показали TK-5 с возможностью установить до девяти вентиляторов, а также деревянные акценты в серии T.

На Computex 2025 компания Jonsbo показала сразу несколько новых решений в сегменте корпусов. Были и ранее представленные — NV10 и N10, ориентированные на формат mini-ITX. Оба рассчитаны на установку материнских плат такого размера и блоков питания FlexATX до 150 мм. При этом NV10 позиционируется как вариант для геймеров или энтузиастов, позволяя разместить двуслотовую видеокарту, тогда как N10 больше про хранение: он принимает до четырёх накопителей 2.5 дюйма и имеет охлаждение для SSD.

Ещё одна интересная новинка — V12, microATX-корпус с трехсторонним остеклением и деревянными вставками.

Серия T получила обновление в виде модели T9, где можно менять панели — металлические или деревянные. Такой подход уже встречался у других брендов, например, у Lian Li с их O11 Dynamic и Lancool II с деревянными версиями, но у Jonsbo он стал частью основной линейки. Также в продвинутых моделях серии T стали использовать магнитные аксессуары и быстросъёмные радиаторы.

В более крупном сегменте обратили внимание на TK-5. У него 474x245x539 мм, внутри можно разместить до девяти вентиляторов 140/120 мм спереди, сверху и снизу + один сзади. Видеокарта подойдёт до 460 мм, процессорный кулер — до 170 мм высоты, так что ограничений почти нет. То же касается и TK-4, который предлагает поддержку ATX-материнских плат и аналогичное количество слотов под кулеры, но без дерева. А вот TK-4 Wood — его прямая противоположность. Там три передних и три нижних вентилятора 140 мм, два задних 92 мм, и всё это дополнено деревянными элементами. 

Также стоит отметить BO400 — модель, которая не новая, но теперь адаптирована под современные стандарты. У неё алюминиевый каркас, закруглённые углы, восемь литых деталей из сплава и возможность установки трёх 360-миллиметровых радиаторов. Подходит тем, кто делает водяное охлаждение внутри системы, особенно с открытой сборкой. Магнитные панели и система фиксации через рычаги сбоку тоже добавляют удобства при замене оборудования.

Выпуск большинства из этих корпусов пока не объявлен официально, но если судить по предыдущему опыту, то их появление в третьем-четвёртом квартале 2025 года вполне реально. Цены, скорее всего, будут в рамках среднего уровня: $80–$150 за базовые SFF-варианты, $200–$300 за топовые. Особенно если сравнивать с Lian Li Q55 и Phanteks Shift X, которые предлагают схожий подход к материалам и конструкции.

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#jonsbo
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