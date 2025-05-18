AMD готовит процессоры Medusa Point с 22 ядрами, но встроенная графика получит лишь 8 вычислительных блоков.

В основе Ryzen 5 и Ryzen 7 в линейке Medusa Point — гибридная структура: 4 классических производительных ядра (Classic), 4 плотных (Dense) и 2 ультраэкономичных (Low Power). То есть, как и у Intel в её последних чипах, будут разные типы ядер под разные задачи. Это должно помочь лучше распределять нагрузку и экономить заряд при фоновой работе.

Ryzen 9, судя по всему, пойдёт дальше. В нём добавят ещё один CCD-чип из десктопной серии — на 12 ядер. То есть, суммарно получается 22 ядра. Это больше, чем было у любого другого мобильного процессора AMD. Даже Strix Halo, который делали для рабочих станций, не доходил до таких значений.

Но вот с графикой всё иначе. У всех Medusa Point — только 8 CU RDNA 3.5+, тогда как у предыдущего поколения (Strix Point) их было 16. То есть, формально, интегрированная графика стала в два раза слабее. Хотя сами разработчики говорят, что новые ядра чуть мощнее старых, так что спад будет не таким резким. Но даже если это правда, играть в тяжёлые проекты на максимальных настройках без дискретной видеокарты станет сложнее.

При этом Medusa Point использует немного более крупный кристалл. Благодаря FP10-упаковке, внутри можно было разместить больше компонентов. Правда, графика оказалась не самой важной частью плана. Акцент сделали на многопоточность, особенно для ноутбуков и мобильных рабочих станций.

Выпуск Medusa Point намечен примерно на следующий год. Если всё пойдёт по плану, то эти чипы могут стать хорошим выбором для тех, кто хочет много ядер в тонком ноутбуке. Хотя, конечно, ждать чего-то фантастического от встроенной графики не стоит. Тут явно придётся дополнять сборку отдельным GPU, если целью являются игры.