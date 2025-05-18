SK700V и SK620 — это флагманские воздушные кулера, разработанные под современные процессоры.

На выставке Computex 2025 бренд Sudokoo из Сингапура покажет новое поколение решений для охлаждения ПК. В центре внимания — три новых продукта: PROTEUS Series AIO, SK700V/SK620 как воздушные кулера и MACH120 Case Fans с акцентом на эффективность, дизайн и управление через фирменное ПО MasterCraft.

Начнём с SK700V и SK620 — это флагманские воздушные кулера, разработанные под современные процессоры. Оба используют смещённые тепловые трубки (6 или 7 штук) и позиционируются как решения с высокой теплоотдачей. SK700V версия имеет цифровой экран, который отображает температуру, загрузку, частоту и энергопотребление в реальном времени. Управление происходит через софт MasterCraft.

Интересно, что SK700V оптимизирован под AM5-платформу. То есть, если ты строишь сборку на Ryzen 9000 или следующее поколение, то тебе не придётся переживать за совместимость. Производитель обещает охлаждение до 220 Вт. Плюс там же появилась система Rail Lock Mount, которая упрощает установку.

Далее — PROTEUS 360/420. Это уже жидкостные кулера. Устройства поддерживают настраиваемый дисплей, вращающийся на 360 градусов, и управляются тоже через MasterCraft. Можно запустить видео, GIF-анимацию, картинки, отследить температуру, нагрузку, скорости вентиляторов и помпы. В комплекте идёт Linker Hub, который позволяет синхронизировать освещение и обороты.

Ещё одна особенность — толщина радиатора 30 мм, благодаря чему увеличена площадь рассеивания тепла.

Теперь про MACH120 — вентиляторы с технологией M-WINDING и прозрачным центральным окном. Используется жидкокристаллический полимер LCP с добавлением стекловолокна, а двигатель работает по принципу FOC closed-loop control с 3-фазной схемой и 10 полюсами.

Производитель также упомянул гибридный подшипник от PORITE Corporation из Японии и двойную балансировку лопастей. По их словам, это снижает вибрацию и уровень шума.



