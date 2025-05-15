В ходе тестирования было обнаружено, что некоторые модели материнских плат ASRock могут подавать на SoC Ryzen 9000 повышенное и нестабильное напряжение, что может привести к выходу процессора из строя.

На канале Tech Yes City вышло видео, которое вызвало волну обсуждений среди энтузиастов. Оказалось, что некоторые материнские платы ASRock, например X870E Taichi Lite, могут подавать на SoC процессоров Ryzen 9000 напряжение выше безопасного уровня. Причём оно не просто немного завышено — оно ещё и постоянно скачет. В тестах с Ryzen 9800X3D и Ryzen 7 7700 напряжение доходило до 1.27V, тогда как у других производителей этот показатель держится около 1.20V.

Это уже не первый случай, когда пользователи сообщают о "мертвых" CPU после использования ASRock-материнок. На Reddit и других форумах появлялись истории про сгоревшие чипы, пятна на контактах, странные перезагрузки. Теперь же есть хотя бы один объективный пример — видеодоказательство, где можно увидеть, как именно ведёт себя напряжение в реальном времени.

Интересно, что плата не сама генерирует это напряжение полностью самостоятельно. Процессор сам указывает, сколько нужно SoC, но ASRock, судя по всему, менее стабильно управляет этим запросом. Другие производители, вроде ASUS, тоже добавляют небольшой запас (например, Crosshair Hero — +50 мВ), но делают это стабильно, без скачков. А у ASRock всё время плавает — и это может быть фактором долгосрочного повреждения процессора.

Это серьёзная проблема, особенно если использовать матплату как основу для длительной сборки. Пока сложно сказать, насколько часто это происходит и какие модели наиболее уязвимы. Но факт остаётся фактом: напряжение выше нормы, и оно нестабильно. Возможно, это влияет не на все экземпляры Ryzen, но при массовом характере жалоб — стоит задуматься.

Самое простое решение на данный момент — проверить BIOS и вручную активировать опцию Uncore Voltage. По словам Bryan, это помогло стабилизировать ситуацию. Также, скорее всего, потребуется обновление прошивки от ASRock, чтобы исправить проблему на уровне системы. Хотя, конечно, лучше было бы, чтобы она вообще не возникала.

Если вы владелец ASRock на X870 или B650 — возможно, имеет смысл проверить своё железо. Особенно если у вас были странные сбои или вы просто любите перестраховаться. В конце концов, покупка топового процессора подразумевает, что он будет работать, а не "сгорит" через пару месяцев. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;