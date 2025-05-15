Galaxy S25 Edge удивил качеством фото на 4x зуме в сравнении с S25 Ultra

Неожиданный поворот в мире смартфонов — Galaxy S25 Edge, который по идее должен уступать топовому Ultra-варианту, демонстрирует более качественные снимки при 4-кратном зуме. И это при том, что технически у Ultra более продвинутая камера.

Известный инсайдер Ice Universe получил оба устройства и устроил им фототест. Результат оказался неожиданным — снимки с Edge вышли четче, с меньшим количеством шумов и большей детализацией. Причем разница видна невооруженным глазом.

Любопытно, что Edge вообще идет всего с двумя основными камерами против четырех у Ultra. И при этом стоит на $100 дешевле. Получается, что иногда софт важнее железа.

Правда, пока неясно — получит ли вся линейка S25 такие же улучшения в будущих обновлениях. Или это эксклюзив только для Edge, который Samsung специально задержала с выпуском, чтобы доработать ПО.

Возможно, что это маркетинговый ход. Сделать так, чтобы более доступная модель в чем-то превосходила флагман — отличный способ привлечь внимание. Но если это действительно технологический прорыв в обработке изображений — тогда респект Samsung.

P.S. Интересно, как себя покажут эти алгоритмы в других условиях съемки. Может, Ultra все же возьмет реванш при ночной съемке или портретах? Ждем больше тестов.