Samsung Foundry приближается к завершению финальной стадии оценки своего 2-нм техпроцесса Gate-All-Around, что делает его реальным конкурентом TSMC на фоне роста спроса на передовые полупроводниковые технологии.

Вот уже который месяц вокруг Samsung Foundry ходят слухи — то про проблемы с GAA-транзисторами, то про задержки. Но теперь, кажется, дела пошли в гору. По информации южнокорейских источников и аналитиков, компания близка к завершению ключевого этапа тестирования своего 2-нанометрового процесса под названием SF2.

TSMC, конечно, пока остаётся лидером. Их заявления о рекордном спросе на 2-нм пластины недавно прозвучали довольно уверенно. Инсайдеры из Тайваня говорят даже о переходе к 1.4 нм, активно модернизируя производственные мощности. Но у Samsung тоже есть прогресс: по данным Chosun Biz, пробные партии SF2 уже достигли уровня выхода годных около 40%, тогда как у TSMC этот показатель ближе к 60%. Не идеал, но уже не провал.

Интересно, что заинтересованность в этом техпроцессе проявляют серьёзные клиенты. В частности, NVIDIA и Qualcomm якобы рассматривают возможность использования SF2 как дополнительного канала производства. Для первой это могут быть будущие видеочипы следующего поколения, для второй — возможно, мобильные процессоры нового цикла. То есть не просто какие-то экспериментальные чипы, а коммерчески важные продукты.

Плюс ко всему — цена. По слухам, TSMC начала повышать расценки на свои 2-нм пластины, что вынуждает крупных игроков искать более выгодные варианты. И вот тут как раз открывается окно возможностей для Samsung. Если им удастся довести выход годных хотя бы до 50% и предложить чуть более лояльные условия, можно рассчитывать на перераспределение заказов.

Это очень важный момент для Samsung Foundry. Они явно не готовы сдавать позиции без боя. Понятно, что полностью обогнать TSMC на таком этапе сложно, но занять второе место с реальными шансами — вполне достижимая цель.