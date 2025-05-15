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ddr22
GameSir представила игровой контроллер T7 Pro Floral для Xbox и PC
Представлен игровой контроллер GameSir T7 Pro Floral с цветочным дизайном и RGB-подсветкой.

GameSir выпустила новую версию своего контроллера — T7 Pro Floral. Это проводной геймпад с цветочным принтом на матовом корпусе, который выглядит необычно и стильно. По сути, подходит почти всем, кто играет на консолях или ПК.

В геймпаде используются магнитные джойстики без контактов, основанные на эффекте Холла. Это должно предотвратить так называемый «дроп стиков», когда они начинают ездить сами по себе. Производитель обещает до 5 миллионов циклов работы — звучит внушительно. Также привлекают внимание аналоговые триггеры с регулировкой и двухступенчатыми стопорами. Можно переключать их между длинным и коротким ходом — кому что удобнее. В теории это может пригодиться в шутерах или гонках.

Еще одна фишка — кастомизация. Есть две дополнительные кнопки сзади, которые можно переназначить под разные действия. А через фирменное приложение GameSir Nexus можно менять чувствительность стиков, настраивать вибрацию, переназначать кнопки и сохранять профили под разные игры. Удобно, если ты часто переключаешься между жанрами.

Про комфорт тоже не забыли: рифлёные вставки на ручках, четыре вибромоторчика (по одному в каждом захвате и триггере), а также 3,5-мм аудиоразъём для наушников. Для долгих сессий — нормальный плюс. Хотя, конечно, дизайн — дело вкуса. Кому-то покажется слишком ярким, другим — как раз то, что нужно.

Интересная идея сочетать в геймпаде и стиль, и функционал. Особенно если учесть, что сейчас многие производители сосредоточены либо на минимализме, либо на агрессивных спортивных формах. А тут — цветочки, RGB и возможность настроить всё под себя. Не факт, что такой вариант взорвет рынок, но любителям уникальности точно будет интересен.

Предзаказ уже открыт на сайте GameSir и в Best Buy. Ценник пока не называют, но если судить по предыдущим моделям — сумма должна быть в разумных пределах.

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#gamesir
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