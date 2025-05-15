Asus намекает на скорый дебют белых версий видеокарт Astral и других моделей в рамках новой маркетинговой кампании.

На этой неделе французский офис Asus дал небольшой, но заметный намёк на то, что белые версии видеокарт всё же появятся. Всё началось с обновления глобального сайта компании — там внезапно появились страницы новых видеокарт, включая белые версии серий TUF Gaming и Prime. СМИ тогда особо не афишировали этот момент, но уже через пару дней французская страница ROG опубликовала пост, где показала, помимо уже известных решений, ещё и неожиданную светлую версию топовой модели Astral.

Напомню, Astral — это те самые видеокарты GeForce RTX 5090 и 5080, которые представили ещё на CES 2025. Они отличаются воздушным охлаждением и довольно необычным дизайном. Потом были разные спецверсии, вроде той самой золоченой для рынка Ближнего Востока и Северной Африки — правда, она стоила запредельно дорого.

Теперь же компания явно реагирует на отзывы энтузиастов. В сообщении от 12 мая говорилось, что ASUS прислушивается к сообществу. И если пользователи просили альтернативные расцветки — значит, будет новая кампания под слоганом Stay Frosty, Play Flawlessly. То есть, как бы между строк: вы просили — мы сделали. Белые версии видеокарт серии 50 скоро будут доступны.

Логично предположить, что официальный анонс состоится на Computex следующей недели. Это подходящая площадка. Там же могут показать и утеκшие ранее видеокарты Radeon RX 9060 XT собственного дизайна. Хотя, конечно, раньше времени об этом говорить нельзя — есть соглашения о неразглашении.

Мне кажется, это интересное решение. Не все хотят красные или черные карты с агрессивным дизайном. Белый вариант может отлично вписаться в более светлые сборки ПК. Особенно если он действительно выглядит стильно и сочетается с остальными компонентами. Посмотрим, как всё это реализуют и какие цены поставят.