Новые данные указывают на разработку AMD графических процессоров UDNA/RDNA 5.

В обновлениях системного кода обнаружены упоминания архитектуры GFX13+, что может свидетельствовать о подготовке AMD к выпуску нового поколения графических процессоров. Инсайдеры связывают эту разработку с будущими решениями UDNA/RDNA 5, которые должны объединить игровые и профессиональные технологии компании.

Ранее та же методика анализа кода позволила выявить архитектуру GFX12, которая легла в основу текущего поколения Radeon RX 9000. Новые данные указывают на возможное использование GFX13+ в PlayStation 6, о чем сообщалось в начале года.

Особый интерес вызывает обнаружение функций ENABLE_WAVEFRONT и ENABLE_WAVEGROUP, которые могут быть связаны с технологией Streaming Wave Coalescer для оптимизации выполнения инструкций. Это указывает на серьезные изменения в архитектуре будущих GPU.

Хотя AMD официально сосредоточена на RDNA 4 для десктопных решений, утечки свидетельствуют о параллельной разработке мобильных версий и подготовке к переходу на унифицированную архитектуру UDNA. Эксперты предполагают, что RDNA 5 сможет вывести компанию в премиальный сегмент видеокарт, где текущее поколение RDNA 4 ограничено моделью Radeon 9070 XT.