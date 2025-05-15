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ddr22
Apple устранила уязвимость в собственном модеме C1 с iOS 18.5
Обновление iOS 18.5 закрывает критическую брешь в безопасности модема C1 от Apple.

Компания Apple выпустила масштабное обновление iOS 18.5, которое помимо новых функций содержит важные исправления безопасности. Центральным элементом обновления стало устранение критической уязвимости в фирменном модеме C1, представленном в iPhone 16e. Эта брешь позволяла злоумышленникам перехватывать сетевой трафик пользователей.  

Согласно технической документации Apple, обнаруженная уязвимость в базовой полосе модема давала возможность проведения атак типа "человек посередине". Злоумышленник, находящийся в привилегированном сетевом положении, мог получить доступ к передаваемым данным, включая звонки, сообщения и интернет-трафик. В обновлении разработчики реализовали улучшенное управление состоянием системы и добавили дополнительные проверки для блокировки потенциальных угроз.

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