Компания Apple выпустила масштабное обновление iOS 18.5, которое помимо новых функций содержит важные исправления безопасности. Центральным элементом обновления стало устранение критической уязвимости в фирменном модеме C1, представленном в iPhone 16e. Эта брешь позволяла злоумышленникам перехватывать сетевой трафик пользователей.
Согласно технической документации Apple, обнаруженная уязвимость в базовой полосе модема давала возможность проведения атак типа "человек посередине". Злоумышленник, находящийся в привилегированном сетевом положении, мог получить доступ к передаваемым данным, включая звонки, сообщения и интернет-трафик. В обновлении разработчики реализовали улучшенное управление состоянием системы и добавили дополнительные проверки для блокировки потенциальных угроз.