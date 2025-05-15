Аналитики сомневаются в переходе третьей части Final Fantasy VII Remake на Unreal Engine 5 из-за версии для Switch 2.

Эксперты Digital Foundry провели детальный анализ новых кадров Final Fantasy VII Remake, представленных в недавнем видео Creator's Voice. Сравнение с версией для PlayStation 5 показало, что порт для Nintendo Switch 2 демонстрирует достойное качество, несмотря на более размытое изображение, заметный дизеринг на волосах персонажей и меньшую глубину резкости.

Особое внимание привлек кадр с прыжком Клауда с поезда, который в ролике шёл с частотой 60 кадров в секунду. Однако специалисты установили, что эта сцена была записана с ПК-версии, а не с билда для Switch 2. Качество прорисовки волос героя в данном эпизоде даже превосходит PlayStation 5 в режиме производительности.

Директор проекта Наоки Хамагути намекнул на возможный выход всей трилогии ремейка на новой консоли Nintendo. Это заявление, по мнению аналитиков, может свидетельствовать о том, что заключительная часть трилогии останется на Unreal Engine 4. Переход на Unreal Engine 5 создаст дополнительные сложности с оптимизацией для Switch 2, а разработчики, судя по всему, намерены выпустить финальную часть как можно скорее.