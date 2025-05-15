Акция Twitch Drops раздает эксклюзивный скин для Doom The Dark Ages

Bethesda запустила специальную акцию для поклонников Doom The Dark Ages. С 12 мая по 2 июня все, кто будет смотреть трансляции игры в официальной категории Twitch, смогут получить эксклюзивный скин Doom Slayer Guardian.

Ограниченная по времени акция предлагает уникальный визуальный элемент — щит-пилу с логотипом Slayers Club. Для участия необходимо связать учетные записи Twitch и Bethesda, после чего смотреть стримы с тегом Drops Enabled не менее 30 минут. Полученный код можно активировать на платформе Bethesda.net.

Акция приурочена к релизу игры 14 мая на всех основных платформах, включая Game Pass, PlayStation 5 и PC. Владельцы Premium Edition дополнительно получат цифровой артбук, саундтрек и набор скинов Divinity.



