Новинка поддерживает быструю зарядку мощностью лишь 30 Вт

Компания Ugreen представила новую модель портативного зарядного устройства PB532 с емкостью аккумулятора 20000 мАч. При цене всего 99 юаней (около 14 долларов) в Китае, устройство предлагает впечатляющие характеристики для своего ценового сегмента.

Главной особенностью новинки стала поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт. По заявлениям производителя, power bank способен зарядить iPhone 16 Pro Max до 57% за полчаса, а Xiaomi 15 — до 50% за то же время. Устройство оснащено тремя портами: одним USB-A (33 Вт) и двумя USB-C (30 Вт каждый), поддерживающими основные стандарты зарядки, включая PD, PPS и QC.

Встроенный дисплей отображает точный уровень заряда, что упрощает контроль над работой устройства. Power bank обладает защитой от перегрузок и сертификацией для авиаперелетов. Полная зарядка самого устройства занимает около 4 часов при использовании 30-ваттного зарядного устройства.

Хотя глобальная доступность пока не анонсирована, учитывая практику компании, новинка может появиться и на международном рынке.