Google анонсировала Wear OS 6 с улучшенной автономностью и интеграцией Gemini для умных часов

Google представила Wear OS 6 - новую версию операционной системы для умных часов, которая появится на Pixel Watch 6 и других совместимых устройствах позже в этом году. Обновление обещает не только переработанный интерфейс, но и заметные улучшения в производительности.

Ключевым нововведением станет увеличение времени автономной работы до 10% благодаря оптимизациям системы. Дизайн интерфейса полностью переработан в стиле Material 3 Expressive - с яркими цветами, новыми формами элементов и плавными анимациями. Особое внимание уделено адаптации интерфейса под круглый экран Pixel Watch 3, включая меню приложений, ввод PIN-кода и уведомления.

Инженеры Google перераспределили элементы управления, разместив кнопки ближе к краям экрана для более удобного взаимодействия. Пользователи получат возможность синхронизировать цветовые схемы между Wear OS 6 и Android 16 для создания единого стиля на часах и смартфоне.

Отдельно стоит отметить интеграцию ИИ-ассистента Gemini, который будет работать параллельно с Google Assistant. При этом функция станет доступна и на предыдущих версиях Wear OS, что избавляет пользователей от обязательного обновления только ради доступа к новому помощнику.