Для Zen 7 разрабатывается несколько типов физических ядер: Classic, Dense, Efficiency и Low-Power

В мире компьютерного железа активно обсуждаются свежие утечки, касающиеся будущей архитектуры AMD Zen 7. Пока пользователи только начинают знакомиться с возможностями Zen 5, а информация о Zen 6 еще обрабатывается энтузиастами, в сеть уже просочились первые данные о следующем поколении процессоров.

Согласно информации, полученной от инсайдера Moore’s Law Is Dead, компания AMD планирует значительно улучшить технологию кеш-памяти в своей следующей архитектуре Zen 7. В отличие от современных процессоров с 3D V-Cache, которые используют общий кеш-чиплет для всего вычислительного блока (CCD), в новой архитектуре каждое ядро получит свой собственный кеш-чиплет. Это может существенно повысить производительность в играх и других приложениях, чувствительных к задержкам.

Кроме того, ходят слухи, что AMD работает над созданием четырёх типов ядер для Zen 7: Classic, Dense, Efficiency и Low-Power. Компания планирует использовать самые современные технологические процессы, доступные на момент выхода, включая новейшие нормы производства от TSMC и Samsung.

Эксперты считают, что эти изменения могут значительно улучшить игровую производительность. Уже сейчас процессоры с 3D V-Cache, такие как Ryzen 7 7800X3D, демонстрируют впечатляющие результаты. Теоретически, внедрение индивидуальных кеш-чиплетов для каждого ядра может дать ещё больший прирост.

Однако стоит учитывать, что данная информация пока носит характер слухов. Инсайдер обещает раскрыть больше деталей в будущем, но даже имеющиеся сведения выглядят многообещающе для поклонников AMD. Остается ждать официальных анонсов или новых утечек, которые прольют свет на революционные изменения в Zen 7.