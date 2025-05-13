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ddr22
Oppo представила портативный аккумулятор SuperVOOC 45W Super Flash Charge Power Bank 20000
Этот внешний аккумулятор может одновременно заряжать до трёх устройств.

Китайская компания Oppo анонсировала скорое поступление в продажу своего нового внешнего аккумулятора SuperVOOC 45W Super Flash Charge Power Bank ёмкостью 20000 mAh. Устройство, показанное на тизерах китайской соцсети Weibo, выйдет вместе с новыми смартфонами серии Reno 14.

Особенность новинки заключается в её способности заряжать сразу три устройства одновременно благодаря встроенному USB-C-кабелю, одному USB-C-разъёму и одному разъёму USB-A. Максимальная мощность зарядки через кабель составляет 45 Вт, однако неизвестно, как распределяется нагрузка между всеми тремя портами при одновременном подключении. Сам же внешний аккумулятор поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, хотя продолжительность полного заряда пока остаётся неизвестной.

Ещё одной интересной особенностью является интегрированный светодиодный фонарь высокой яркости, который имеет три режима свечения. Внешний вид устройства отличается оригинальным дизайном: корпус выполнен в мятно-зелёном цвете с полупрозрачным элементом на одном конце.

Официальный релиз аккумулятора состоится 15 мая в Китае.

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#oppo
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