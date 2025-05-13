Новинка представлена в двух цветовых вариантах

Компания Casio добавила на свой международный сайт две новые модели часов — W-218H-3BV и W-218H-8BV. Оба устройства обладают спортивным цифровым дизайном и имеют одинаковые размеры 44.4 x 43.2 x 10.8 мм и позиционируются как долговечные решения для повседневного использования. Главной особенностью стало заявленное время работы от одной батарейки CR2016 — до семи лет, что делает их привлекательными для тех, кто не хочет часто менять элемент питания.

В плане функциональности новинки повторяют предыдущие версии серии W-218H: водонепроницаемость на глубине 50 метров, секундомер точностью до 1/100 секунды, ежедневный будильник, сигнал времени, возможность выбора между 12- и 24-часовым форматом. Циферблат оснащён янтарной подсветкой LED, которая помогает считывать информацию в темноте.

Цифровой экран выполнен с контрастным сочетанием тёмного фона и светлых символов. Версия W-218H-3BV получила корпус в тёмно-зелёных тонах, тогда как W-218H-8BV отличается мятно-зелёным оформлением. Обе модели уже размещены в онлайн-каталоге, однако точные данные по странам продаж и стоимости пока не объявлены. Исходя из цены предыдущих поколений, например W-218H-1AV ($22.95), можно ожидать, что стоимость будет невысокой.



