Новинка будет работать на чипе Exynos 2500 или Snapdragon 8 Elite в разных регионах

Судя по новым утечкам из прошивки One UI 8, Samsung готовит для Galaxy Z Flip 7 значительно увеличенный внешний дисплей. В отличие от предыдущих поколений, где он составлял 3.4 дюйма, новая версия может занять почти всю площадь крышки, оставив место только под два выреза для камер. Такой подход напоминает дизайн, применяемый в флагманах Motorola Razr, особенно в моделях Razr+ 2024 и Razr Ultra 2025, которые тоже используют 4-дюймовые панели.

Android Authority сообщила, что в анимационных файлах найдены изображения текущих и будущих моделей Z Flip. На них видно, как именно изменится внешний вид устройства. Похоже, Samsung решила перенять опыт конкурентов и сделать второстепенный экран более функциональным — это должно расширить возможности использования без необходимости открывать основной дисплей.

Ожидается, что Galaxy Z Flip 7 будет использовать процессор Exynos 2500, хотя есть слухи о возможном варианте с Qualcomm Snapdragon 8 Elite для определённых рынков. Это связано с тем, что Motorola применяет именно этот чип в своём Razr-флагмане. Однако официальных данных о количестве версий пока нет.