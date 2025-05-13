Эмулятор PS3 для Android получил поддержку старых версий системы

Разработчики эмулятора PS3 для Android RPCSX-UI-Android выпустили крупное обновление под номером v20250425. Новая версия принесла ряд улучшений, включая расширенную совместимость с мобильными устройствами. Теперь эмулятор работает на Android 10 и выше, тогда как раньше требовалась как минимум 12 версия операционной системы.

Среди ключевых нововведений - усовершенствованный интерфейс с переработанной системой управления пользователями, возможность загрузки собственных библиотек RPCSX и механизмы восстановления при сбоях установки. Особого внимания заслуживает система проверки GPU-драйверов и поддержка нестандартных аппаратных конфигураций.

Дополнительные улучшения включают параллельную загрузку файлов, обновленный интерфейс панели управления и выбор архитектуры для обновления эмулятора. Эти изменения направлены на повышение стабильности работы и расширение функциональных возможностей платформы.

Разработчики продолжают активно работать над проектом, и пользователи могут ожидать дальнейших обновлений. Полный список изменений доступен в официальном репозитории на GitHub, где энтузиасты могут следить за развитием этого перспективного эмулятора для мобильных устройств.