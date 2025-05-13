Линейка включает пять моделей с разными цветовыми решениями и аналоговым циферблатом

Casio анонсировала новую линейку часов под названием Marine Sports MTD-140, которая состоит из пяти моделей: MTD-140-2AV, MTD-140-3AV, MTD-140D-1AV, MTD-140D-2AV и MTD-140D-3AV. Все они выполнены в прочном исполнении с корпусом из нержавеющей стали, что делает их устойчивыми к внешним воздействиям и придаёт стильный вид.

Базовые версии — MTD-140-2AV и MTD-140-3AV — имеют чёрные циферблаты с синим и зелёным оформлением соответственно, а также ремешки из смолы. Модели серии MTD-140D оснащены стальным браслетом, который увеличивает общий вес до 138 граммов. У них такие же размеры — 48.4 x 43.7 x 9.5 мм — и все поддерживают точность хода не более 20 секунд в месяц.

Все модели выдерживают погружение до 100 метров. Источник питания — батарейка SR920SW, рассчитанная примерно на три года автономной работы. Хотя официальная дата выхода пока не объявлена, ожидается, что продажи начнутся в мае. Цену тоже не сообщили, но предыдущие модели этой серии доступны за $65–$90 через онлайн-магазины, включая Amazon.

Покупателям, которые хотят получить похожее устройство уже сейчас, можно обратить внимание на предыдущие поколения, например Casio MDV-160DD-1A1, который стоит $64.95, хотя его рекомендованная цена составляет $89.95.