Новинка обнаружена на сайте EEC без упоминания слова Pro

На днях в Сети появились данные о новой версии видеокарты Intel Arc B580, обнаруженной на сайте EEC. Согласно информации от пользователя @Olrak29_, в списке значатся две модификации этой модели — Maxsun Intel Arc B580 iCraft 24G и её разгонная версия OC. Это не официальный анонс, однако факт появления устройства в документах указывает на его скорое появление в продаже. Интересно, что ранее предполагалось, что такие объёмы памяти будут только у профессиональных решений, но эта информация ставит под сомнение такое разделение.

24 ГБ видеопамяти — это довольно много для потребительской видеокарты, особенно если учитывать, что базовая версия B580 оснащена всего 12 ГБ GDDR6. Впрочем, такой объём может быть полезен при работе с ИИ-моделями, 3D-рендерингом и другими задачами, где ограничения VRAM становятся критичными. Также стало известно о возможном существовании ещё одной сборки — Maxsun Intel Arc B580 iCraft 12G M.2 OC, которая имеет два слота M.2 NVMe SSD на борту. Эта модель была замечена ранее, но так и не получила официального подтверждения или запуска.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о планах Intel представить на Computex свои профессиональные видеокарты Arc Pro. Однако точная дата презентации пока не раскрыта, хотя мероприятие состоится между 20 и 23 мая. Если действительно будет представлен вариант с 24 ГБ памяти, он может стать прямым конкурентом другим GPU, включая упомянутый, но пока не выпущенный Arc B770, который, по слухам, будет иметь 16 ГБ видеопамяти.

Также есть информация, что AMD планирует представить 32 ГБ версию Radeon RX 9070 XTX, хотя точные сроки и место анонса этих решений пока остаются неизвестными. Таким образом, рынок графических процессоров продолжает развиваться, предлагая пользователям всё больше вариантов для работы и игр.