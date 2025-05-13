Новинка обещает Wi-Fi, неограниченное хранилище и возможность играть в классические проекты на новом уровне

Компания 8BitMods анонсировала VMU Pro — модернизированную версию оригинального устройства Visual Memory Unit для Sega Dreamcast. В отличие от предыдущего варианта VM2, который позиционировался как точная копия с улучшенной начинкой, новая модель выходит за рамки простого воспроизведения и предлагает полноценную поддержку эмуляции игр 8-битной эпохи, включая проекты с Game Boy, NES и Master System.

VMU Pro оснащён 16-битным IPS-экраном, что положительно скажется на качестве изображения по сравнению с оригиналом. Также устройство получило возможность подключения через Wi-Fi и доступ к неограниченному объёму памяти, вероятно, через облачные сервисы или карты памяти. Это делает его не просто носителем сохранений, а полноценным карманным игровым гаджетом, который может работать автономно от самой консоли Dreamcast.

Дата начала предзаказа намечена на 15 мая, но точные характеристики, стоимость и внешний вид пока остаются вне поля зрения. Можно предположить, что компания раскроет все детали только тогда, когда устройство станет доступным для покупки. Предыдущий вариант VM2 уже предлагал MicroSD-карту и увеличенный аккумулятор, поэтому VMU Pro может стать следующим этапом в развитии этой линейки.







