Стоимость следующих iPhone может вырасти из-за торговых пошлин

Компания Apple рассматривает возможность повышения цен на новые модели iPhone, запланированные к выпуску в этом году. Согласно данным The Wall Street Journal, это решение связано с сохраняющимися торговыми пошлинами между США и Китаем, несмотря на их недавнее снижение до 10%.

Хотя стороны договорились о временном снижении тарифов, 20-процентная пошлина на китайские товары остается в силе. Это создает дополнительные издержки для Apple, поскольку ключевые модели iPhone Pro и Pro Max продолжают производиться в Китае.

Руководство компании предпочитает объяснять возможный рост цен новыми функциями и дизайнерскими решениями, а не экономическими факторами. Среди потенциальных улучшений называют усовершенствованные камеры и аккумуляторы увеличенной емкости.

Генеральный директор Apple Тим Кук ранее заявлял, что торговые пошлины могут привести к дополнительным расходам в размере 900 миллионов долларов в квартал. Параллельно компания изучает возможности переноса производства в Индию, но инфраструктурные ограничения пока не позволяют полностью реализовать эти планы.