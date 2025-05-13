Новый смартфон Xiaomi протестирован в бенчмарке с обновленным чипсетом

Ожидаемый смартфон Xiaomi Civi 5 Pro впервые появился в базе тестов Geekbench, подтвердив использование процессора Snapdragon 8s Gen 4. Этот чипсет представляет собой облегченную версию флагманского Snapdragon 8 Elite и демонстрирует неоднозначные результаты производительности.

Тесты показывают, что новинка под кодовым именем Xiaomi 25067PYE3C оснащена 16 ГБ оперативной памяти и работает на Android 15. В однопоточном режиме процессор набрал 1983 балла, что лишь немного выше показателей предыдущего поколения. Однако в многопоточных тестах прирост составил впечатляющие 40% благодаря новой архитектуре с восемью производительными ядрами.

Из других особенностей устройства известно о сохранении двойной фронтальной камеры и тройного основного блока. Размер экрана может немного уменьшиться, а емкость аккумулятора — увеличиться по сравнению с предыдущей моделью Civi 4 Pro.

Эти данные позволяют предположить, что Xiaomi продолжает стратегию создания стильных смартфонов с балансом производительности и автономности. Официальная презентация новинки ожидается в ближайшее время.