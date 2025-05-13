Компактный смартфон OnePlus 13T показал рекордное время работы в тесте на автономность

Флагманский смартфон OnePlus 13T продемонстрировал впечатляющие результаты в тесте на автономность, превзойдя всех конкурентов, включая iPhone 16 Pro Max. С батареей емкостью 6260 мАч и компактным 6,32-дюймовым экраном устройство проработало 13 часов 42 минуты в интенсивном режиме использования.

Тестирование, проведенное TechDroider, включило сравнение с другими топовыми моделями текущего поколения. iPhone 16 Pro Max занял второе место с результатом 13 часов 10 минут, следом расположились Xiaomi 15 Pro (13:05) и OnePlus 13 (12:45). Худшие показатели у Google Pixel 9 Pro XL — всего 11 часов работы.

Несмотря на лидерство по общему времени работы, OnePlus 13T уступает конкурентам по энергоэффективности. Показатель расхода батареи составил 7,1 мАч/мин против 5,9 мАч/мин у iPhone. Это объясняется более скромной оптимизацией системы при увеличенной емкости аккумулятора. Тем не менее, рекордный результат делает OnePlus 13T новым чемпионом автономности среди флагманов.