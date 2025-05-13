Новый компактный компьютер GEM12+ Pro поддерживает внешние видеокарты

Компания Aoostar выпустила миниатюрный компьютер GEM12+ Pro, сочетающий компактные размеры с неожиданно богатой функциональностью. Устройство размером всего 130×130×60 мм оснащено встроенным дисплеем для отображения системной информации и сканером отпечатков пальцев для быстрой разблокировки.

В основе системы лежит процессор AMD Ryzen 7 Pro 8845HS с интегрированной графикой Radeon 780M. Особенностью модели стала поддержка интерфейса OCuLink для подключения внешних видеокарт, что значительно расширяет возможности устройства. Компьютер предлагает разнообразные варианты подключения: от USB4 и HDMI 2.1 до двух гигабитных Ethernet-портов.

Покупатели могут выбрать между базовой версией без памяти и накопителя за 400 долларов или полностью укомплектованной системой с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD за 500 долларов.