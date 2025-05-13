Новый флагман Alcatel с поддержкой стилуса выйдет в Индии

После трехлетнего перерыва компания Alcatel готовится к возвращению на рынок смартфонов. Анонсирована модель V3 Ultra, которая, судя по всему, будет позиционироваться как конкурент флагманам вроде Samsung Galaxy S25 Ultra.

Первые изображения retail-боксов, опубликованные в соцсетях, раскрывают ключевые особенности устройства. Смартфон получит тройную основную камеру в массивном круглом модуле, поддержку стилуса и плоский экран с отверстием под фронтальную камеру. Особый интерес вызывает использование фирменной технологии NXTPAPER от TCL, которая обеспечивает различные режимы отображения контента.

Предполагается, что Alcatel V3 Ultra будет эксклюзивно доступен на рынке Индии, где производятся эти устройства. Точная дата выхода и полные характеристики пока не раскрываются, но уже ясно, что компания делает ставку на премиальные функции вроде стилуса, пытаясь конкурировать с ведущими брендами.

Этот релиз знаменует возвращение Alcatel на конкурентный рынок смартфонов после длительного отсутствия. Поклонники бренда с интересом ждут более подробной информации о характеристиках и цене новинки.