Дата выхода Stellar Blade на компьютеры стала известна после утечки

Официальный анонс персональной версии Stellar Blade произошел раньше запланированного срока. Трейлер, временно появившийся на YouTube-канале PlayStation, раскрыл дату выхода игры на PC — 11 июня 2025 года.

Версия для компьютеров будет доступна в Steam и Epic Games Store с поддержкой современных технологий. Игроки смогут оценить улучшенную графику, работу с ультраширокими мониторами, а также полную интеграцию возможностей контроллера DualSense. Особое внимание разработчики уделили масштабированию изображения — игра получит поддержку DLSS 4 от NVIDIA и FSR 3 от AMD.

Помимо технических улучшений, релиз на PC принесет контентоное обновление. В игре появится новый босс и 25 дополнительных костюмов для главной героини Евы. По всей видимости, эти нововведения одновременно выйдут и на консольной версии для PS5.

Случайная утечка информации лишь подогрела интерес к проекту, демонстрируя преимущества компьютерной версии. Поклонники ждут официального подтверждения деталей от разработчиков, но основные особенности будущего релиза уже стали известны благодаря этому инциденту.