Новый складной смартфон Samsung может стать самым тонким в своем классе

Компания Samsung готовит существенные изменения в дизайне своего флагманского складного смартфона. Согласно последним утечкам, Galaxy Z Fold 7 получит внутренний дисплей с рекордно тонкими рамками — всего 1 мм, что почти вдвое меньше по сравнению с предыдущей моделью.

Известный инсайдер Айс Юниверс подтвердил, что Samsung значительно уменьшит рамки вокруг гибкого экрана. Это не только улучшит внешний вид устройства, но и сделает его более удобным для повседневного использования. Помимо этого, производитель планирует сделать новый Z Fold 7 одним из самых тонких складных смартфонов на рынке.

Ожидается, что презентация Galaxy Z Fold 7 состоится во второй половине 2025 года. Пока Samsung официально не комментирует эти данные, но инсайдерская информация рисует многообещающую картину будущего флагмана.