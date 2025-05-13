Обновление iOS 18.5 стало доступно для всех совместимых iPhone

Компания Apple официально выпустила обновление iOS 18.5 после более чем месячного тестирования в бета-версии. Новая версия операционной системы уже доступна для бесплатной загрузки на всех поддерживаемых моделях iPhone, параллельно вышло аналогичное обновление iPadOS 18.5 для планшетов.

Среди ключевых нововведений — набор тематических обоев Pride, а также ряд исправлений и улучшений работы системы. В отличие от предыдущего крупного обновления iOS 18.4, этот релиз содержит меньше значимых изменений, но готовит устройства к будущему переходу на iOS 19.

Для установки обновления пользователям достаточно зайти в настройки устройства, выбрать раздел "Основные" → "Обновление ПО" и запустить загрузку. Особенностью этого выпуска стало то, что для получения обновления не требуется аккаунт разработчика — оно доступно всем владельцам совместимых устройств.



