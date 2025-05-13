Разработчики Switch 2 ограничены выбором между цифровой версией и 64 ГБ картриджем

Предстоящая консоль Nintendo Switch 2, судя по последним данным, предложит разработчикам ограниченные варианты физических носителей. Согласно информации, появившейся благодаря утечке из Arc System Works, издатели смогут выбирать только между цифровой версией игры, 64 ГБ картриджем и специальными картами Game-Key.

Эти карты, условно названные "POTION", по сути представляют собой аналог физических копий для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, где диск служит лишь ключом для загрузки контента. Особенностью решения Nintendo станет возможность использования Game-Key даже в регионах, где официальный eShop недоступен.

Хотя концепция не нова для игровой индустрии, Nintendo впервые внедряет подобное решение в своих консолях. Это отражает общий тренд отрасли на постепенный переход к цифровому распространению игр, сохраняя при этом элементы физического носителя для коллекционеров.

Ожидается, что официальные подробности о форматах распространения игр для Switch 2 будут объявлены в ближайшие месяцы, когда компания раскроет детали о своей новой платформе.