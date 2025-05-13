В Galaxy Z Flip FE обнаружен процессор Exynos 2400

Компания Samsung, судя по свежим данным, планирует использовать прошлогодний процессор Exynos 2400 в складном смартфоне Galaxy Z Flip FE. Эта информация появилась благодаря утечке результатов теста Geekbench 6, где устройство с номером модели SM-F761N показало характерные для данного чипсета характеристики.

Решение об использовании устаревшего процессора объясняется стремлением снизить стоимость устройства. Вместе с 8 ГБ оперативной памяти это позволит предложить более доступную версию складного смартфона. При этом флагманские модели линейки Galaxy Z Flip 7 и Z Fold 7, вероятно, получат новые процессоры Exynos 2500 и Snapdragon 8 Elite соответственно.

Exynos 2400 демонстрирует скромные результаты в тестах — 1930 баллов в однопоточном и 6276 в многопоточном режиме. Хотя чип уступает современным флагманам, он может стать оптимальным выбором для бюджетного сегмента складных устройств.