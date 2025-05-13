Новые драйверы GeForce 576.40 WHQL добавляют оптимизацию для DOOM The Dark Ages и исправляют ошибки

Компания NVIDIA представила очередное обновление графических драйверов GeForce версии 576.40 WHQL. Новый пакет включает оптимизацию для предстоящих игр DOOM The Dark Ages и New World Aeternum, а также расширяет список поддерживаемых мониторов с технологией G-SYNC.

Среди ключевых исправлений - устранение проблем со стабильностью в Monster Hunter Wilds и устранение мерцания теней в Dead Space Remake на видеокартах серии RTX 50. Также решена проблема с насыщенностью цветов при выводе изображения в разрешении ниже native на новых GPU Blackwell.

Обновление устраняет специфические аппаратные проблемы, в том числе черный экран при загрузке на некоторых мониторах ASUS и микрофризы на телевизорах LG с активированным G-SYNC. В то же время некоторые известные проблемы остаются нерешенными, включая артефакты освещения в Ghost of Tsushima и вылеты в Cyberpunk 2077 при использовании фоторежима.

Список мониторов, получивших поддержку G-SYNC в этом обновлении, включает модели Acer, AOC, I-O DATA и Dell. Пользователи могут загрузить новые драйверы непосредственно с сайта NVIDIA.

Несмотря на относительно небольшой список исправлений, обновление представляет особый интерес для владельцев новых видеокарт RTX 50 серии, для которых устранены несколько критических проблем. Для остальных пользователей главным поводом для обновления станет подготовка к запуску новых игровых проектов.