На прошлой неделе китайское подразделение Lenovo официально представило новые игровые ПК Legion 7000K и GeekPro с видеокартами RTX 5070 на 12 ГБ и RTX 5060 Ti на 8 ГБ.

Компания Lenovo анонсировала видеокарты GeForce RTX 5070 и RTX 5060 Ti, которые войдут в состав готовых игровых компьютеров Legion и GeekPro. Эти модели не будут продаваться отдельно, а предназначены только для предустановки в фирменные сборки.

Ранее в марте Lenovo уже предлагала мощные видеокарты RTX 5090D и RTX 5080 в топовых системах Legion 9000K. Тогда же производитель намекнул на скорое появление более доступной RTX 5070 с металлическим корпусом. Позже в сети появилась информация о планах выпуска младших моделей линейки Blackwell.

На прошлой неделе китайское подразделение Lenovo официально представило новые игровые ПК Legion 7000K и GeekPro с видеокартами RTX 5070 на 12 ГБ и RTX 5060 Ti на 8 ГБ. По данным экспертов, эти модели соответствуют референсным характеристикам NVIDIA без заводского разгона.

Флагманская сборка Legion 7000K стоимостью от 11 999 юаней оснащается удлинённой двухвентиляторной видеокартой RTX 5070 с подсветкой ARGB. Более компактный GeekPro за 7 199 юаней получил укороченную версию графического ускорителя, также с двумя вентиляторами и ребристым дизайном задней панели, напоминающим решения XFX предыдущего поколения.