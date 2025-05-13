В продаже появится специальная версия портативной консоли MSI Claw с 2 ТБ памяти

Компания MSI готовит к выпуску специальную версию портативной игровой консоли Claw 8 AI+ под названием Polar Tempest Edition. Устройство отличается увеличенным до 2 ТБ объемом памяти и новым дизайном в бело-голубой гамме с особым полиуретановым покрытием.

Консоль работает на базе процессора Intel Core Ultra 7 258V с архитектурой Lunar Lake. В Германии устройство уже доступно для предзаказа по цене 1107 евро, включая НДС. В США релиз ожидается в середине июля с ориентировочной ценой около 999 долларов.

Несмотря на улучшенную графику Lunar Lake, новинке предстоит конкурировать с ожидаемым обновлением ROG Ally от ASUS на процессоре AMD Ryzen Z2 Extreme. Аналитики также не исключают появления третьего поколения MSI Claw с чипсетами Arrow Lake-H или Panther Lake в будущем.

Первые модели Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+ были представлены в декабре 2024 года, но их глобальный запуск столкнулся с задержками. Специальная версия Polar Tempest Edition должна укрепить позиции MSI на растущем рынке портативных игровых ПК.