Эксклюзивные тесты прототипа NVIDIA TITAN ADA с 18 432 ядрами и 48 ГБ памяти.

Известный оверклокер Роман "Der8auer" Хартунг получил доступ к прототипу видеокарты NVIDIA TITAN ADA, которая так и не поступила в продажу. Устройство демонстрирует уникальный гибрид игрового и профессионального решений, о котором давно ходили слухи в сообществе энтузиастов.

Карта основана на чипе AD102 с 144 мультипроцессорами и 18 432 вычислительными ядрами — на 12% больше, чем у RTX 4090. Объем памяти GDDR6X достигает 48 ГБ при 384-битной шине, что вдвое превышает показатели других потребительских решений линейки Ada.

Система охлаждения выполнена в классическом бежевом цвете TITAN и занимает четыре слота. Два 16-контактных разъема питания указывают на расчетную мощность свыше 600 Вт, хотя в тестах карта потребляла около 450 Вт.

Тесты производительности показали, что TITAN ADA опережает RTX 4090 на 15% в синтетических бенчмарках. В играх, включая Cyberpunk 2077 и Remnant 2, прирост составил от 10 до 22%. Эти результаты помещают прототип между RTX 4090 и новейшей RTX 5090 как по скорости, так и по эффективности.

Полное видео с тестами уже доступно для просмотра. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;