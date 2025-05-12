Второй сезон Tekken 8 принесет Факумрама, Каратэ Кида и Пакмана.

На турнире EVO Japan 2025 разработчики Bandai Namco представили план обновлений для второго сезона Tekken 8. Главным событием станет возвращение бойца Факумрама, известного по Tekken 7, который пополнит ростер этим летом.

Обновление 2.01, запланированное на 13 мая, добавит бесплатный режим Tekken Ghost Showdown и два платных набора косметики. В июне выйдет версия 2.02 с коллаборацией "Каратэ Кида", включающей тематические костюмы и новый функционал. Летний апдейт 2.03 отметит 45-летие Пакмана специальной ареной и тематическими предметами.

В течение сезона также появятся еще два персонажа — возвращающийся боец осенью и новый зимой 2025 года. Все обновления включат балансные изменения для существующих героев.

Tekken 8 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. Сезонный пропуск уже можно приобрести, чтобы получить доступ ко всему новому контенту по мере выхода.