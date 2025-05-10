Создатель Stardew Valley впервые заговорил о возможном сиквеле культовой фермерской игры.

Разработчик Эрик Бароне, известный под псевдонимом ConcernedApe, впервые за десять лет существования Stardew Valley затронул тему возможного продолжения своей культовой игры. В интервью для подкаста TigerBelly 5 мая 2025 года он осторожно намекнул на перспективу создания Stardew Valley 2, подчеркнув, что конкретных планов пока нет.

Несмотря на постоянные обновления оригинальной игры, включая добавление мультиплеера и новых локаций, фанаты давно ждут полноценного продолжения. Однако Бароне продолжает работать над другим проектом - Haunted Chocolatier, выход которого ожидается в ближайшие пять лет. При этом разработчик сохраняет гибкость в своих планах, что доказал неожиданным выпуском обновления 1.6 после завершения версии 1.5.

Стиль работы Бароне предполагает неожиданные повороты - он регулярно радует игроков новым контентом без предварительных анонсов. Хотя возможность сиквела теперь кажется более реальной, сам создатель не хочет, чтобы его ассоциировали исключительно с франшизой Stardew Valley. Если продолжение все же появится, ждать его придется достаточно долго, так как разработчик сосредоточен на текущих проектах.