Технология обеспечивает прирост производительности в играх до четырёх раз

Компания Intel расширяет внедрение своей технологии масштабирования изображения XeSS 2. Сейчас её поддерживают уже 19 проектов и более 200 игр, в которых она обеспечивает прирост FPS вплоть до четырёхкратного. Это делает технологию особенно полезной как для пользователей с дискретными видеокартами, так и для владельцев мобильных процессоров Core Ultra (серия 2) с интегрированной графикой Arc.

В новом поколении решений Intel реализованы не только алгоритмы увеличения чёткости изображения (XeSS-SR), но и функция генерации промежуточных кадров (XeSS-FG), а также режим снижения задержек XeLL. В совокупности эти элементы обеспечивают более стабильный фреймрейт и мгновенный отклик в динамичных сценах.

Разработчики получили обновлённый SDK, что позволило быстрее интегрировать XeSS 2 в свои проекты.

Особенно заметен эффект от технологии в тестах на Intel Arc B580 и Core Ultra 9 285H. Например, в Assassin’s Creed Shadows кадровая частота выросла на 240%, а в Diablo IV — почти вчетверо.

Для мобильных игроков это тоже важно: Marvel Rivals показала рост с 23 до 66 FPS при высоких настройках графики, когда активирован XeSS 2. Также снижение задержек составило в среднем 45% в трёх быстрых сценариях, что сделало управление более точным.

Важно отметить, что Ubisoft стала одним из первых партнёров, кто внедрил полный набор возможностей XeSS 2 в свой проект.

По словам Николаса Лопеса, технического архитектора движка Anvil, качество изображения и уровень производительности в Assassin’s Creed Shadows стали примером того, как ИИ-ускорение может быть применено в современных AAA-проектах.