Игра предлагает строить миры применяя тяжёлую строительную технику

Компания Focus Entertainment вместе со студией Saber Interactive опубликовала заключительный трейлер RoadCraft под названием Sandbox Memories.

Видео демонстрирует, как игровая вселенная связана с воспоминаниями о детстве — через образ ребёнка, играющего с миниатюрными машинами на детской площадке. Это контрастирует с реалиями взрослой игры, где предстоит управлять настоящей строительной и дорожной техникой.

Трейлер создан при участии Digic Entertainment, которая ранее работала над визуальными эффектами для Space Marine 2. Он подчёркивает разницу между простыми играми в песочнице и современным подходом к физическому движку, который позволяет не просто строить, но и полностью изменять окружение.

Игроки смогут объединять усилия в кооперативе, чтобы восстанавливать города, создавать инфраструктуру или придумывать собственные истории, используя доступные машины и материалы.

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В рамках предзаказа пользователи получают бонус — специальную технику Aramatsu Bowhead 30T, которая поможет быстрее начать восстановление.

Релиз игры на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S ожидается 20 мая 2025 года.