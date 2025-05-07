Аналитики предупредили о возможном снижении котировок и ухудшении прогнозов на вторую половину года

Компания AMD готовится опубликовать финансовые результаты за первый квартал 2025 года, но уже сейчас в условиях геополитических неопределённостей и угрозы новых тарифов со стороны США появляются сигналы о возможных сложностях. Согласно информации, раскрытой ранее, компания понесёт потери в размере $800 млн из-за списания запасов, обязательств по закупкам и резервов, связанных с видеочипами MI308 для Китая.

Инвестиционная фирма Lynx Equity поделилась своим анализом перед отчетом AMD, в котором выражено пессимистичное отношение к перспективам компании. Аналитики указали, что, несмотря на то, что инвесторы уже учли некоторые негативные факторы, полный объём последствий новых ограничений ещё не до конца понятен. По их мнению, руководство компании может удивить рынок более осторожными прогнозами, чем ожидалось.

Специалисты Lynx Equity отметили, что хотя AMD временно выигрывает у Intel на фоне её производственных и стратегических трудностей, обе компании сталкиваются с одинаковыми рисками, связанными с поставками в Китай и другими странами, попавшими под действие новых лицензий. Это делает выводы о стабильности AMD менее обоснованными, чем могло казаться ранее.

В своих расчётах аналитики Lynx Equity заложили показатель выручки в размере $29.1 млрд на 2025 год, что ниже средних ожиданий рынка ($31 млрд). При этом они спрогнозировали, что акции могут упасть до $90 при мультипликаторе 25x, если учёт прибыли на акцию составит $3.6 против ожидаемых $4.4 у других участников рынка.

Однако есть и положительные моменты. Компания увеличила ликвидность на $5 млрд за счёт выпуска долговых обязательств и продажи активов, включая серверную сборку ZT Systems. Это даёт ей больше свободы для манёвра в условиях растущего давления на цепочки поставок и ИИ-сегмент.