Статистика из внутренних данных игры показала высокую сложность противостояния главному врагу

Компания Embark Studios поделилась статистикой по прохождению закрытого тестирования своего шутера Arc Raiders. По данным отчёта, опубликованного на платформе X, за время испытаний пользователи провели более четырёх миллионов игровых раундов, что эквивалентно почти 1.7 миллионам часов активной игры. Вместе с тем, финальный босс The Queen оказался непростой задачей - его удалось победить только 58 раз.

Тестирование стартовало 30 апреля и продлилось до 5 мая. Попасть в него можно было только по приглашениям, что делало доступ ограниченным. Тем не менее, участники отметили интерес к проекту: им понравились механика добычи ресурсов, зрелищные перестрелки и общая атмосфера выживания в мире Arc. В игре также присутствуют различные типы врагов, включая Wasp, Tick, Bison, Hornet и других, но именно The Queen считается самым сложным. Это гигантский механический паук, для уничтожения которого нужно не только хорошее вооружение, но и командная работа.

Для прогресса в игре важно развитие внутри базы. Например, питомец Scrappy the Rooster может быть прокачан до пятого уровня, собирая ресурсы во время рейдов. На момент публикации информации о таких игроках насчитывался всего один, но со временем их количество увеличилось.

На данный момент точная дата выхода игры пока не объявлена. Она остаётся в списке Steam как Coming Soon.